Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Новость дня
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Драгметаллы рекордно дорожают

10:43 171

Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,86% относительно предыдущего закрытия, или на $38,6 - до $4,541 за тройскую унцию.

Стоимость мартовского фьючерса на серебро на бирже Comex впервые в истории превысила $75. Этот драгметалл подорожал на 4,83% - до $75,145 за унцию. В ходе торгов цена поднялась до $75,485, затем скорректировалась ниже $74.

Цена платины также поставила рекорд - стоимость январского фьючерса на торгах достигала $2 450,7.

Драгметаллы обновляют ценовые максимумы с начала недели. В частности, с конца ноября серебро подорожало на 23%, с начала года - более чем в два раза.

Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 20
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
10:37 253
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 729
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 2108
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1255
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 3641
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3263
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 4346
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
01:45 4445
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Названы страны, готовые направить войска в Украину
01:30 4200
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция
00:20 2790

ЭТО ВАЖНО

