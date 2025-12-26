В Британии 40-летний рекорд по экспорту оружия

В 2025 году Великобритания заключила сделки по продаже оборонной техники союзникам на сумму свыше £20 млрд ($27 млрд). Это рекордный за 40 лет показатель, сообщила пресс-служба британского правительства.

Среди сделок — крупнейшее в истории соглашение об экспорте кораблей Великобритании и крупнейшая за поколение продажа истребителей. Так, Лондон заключил сделку на сумму £10 млрд ($13,5 млрд) на поставку военно-морским силам Норвегии по меньшей мере пяти новых кораблей — фрегатов типа 26.

Кроме того, Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon на £8 млрд ($10,8 млрд), 12 самолетов C-130 по совокупной стоимости более £550 млн. Чехия купила 18 бронемашин Supacat.

Эти соглашения поддерживают более 25 тыс. британских рабочих мест и происходят «на фоне реализации Министерством обороны крупнейшей за последние 50 лет программы реформ, включая создание Национальной группы директоров по вооружениям и ее новой команды по международному сотрудничеству и экспорту», отметили в правительстве.

Рост экспорта связан с увеличением оборонных расходов европейских стран из-за опасений войны на континенте, в первую очередь с Россией, пишет The Times.