Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Зеленский анонсировал встречу с Трампом

обновлено 11:14
11:14

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась о встрече с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление президента.

Зеленский рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной.

«Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне – с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года», – добавил Зеленский.

10:53

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может отправиться в Соединенные Штаты на переговоры, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Зеленский отправится во Флориду «для важных переговоров в Мар-а-Лаго (Мар-а-Лаго — резиденция президента США Дональда Трампа в южной части города Палм-Бич в штате Флорида) — потенциальное место встречи с руководством США». Визит может состояться уже 28 декабря.

«У нас есть несколько новых идей. Некоторые документы уже подготовлены. На мой взгляд, они почти готовы. А некоторые документы подготовлены полностью», — сказал Зеленский ранее в своем рождественском обращении. Украинский лидер также отметил, что «предстоящие недели могут быть напряженными» в преддверии Нового года.

25 декабря Зеленский провел разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. 20–21 декабря спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев принял участие в переговорах в Майами с Уиткоффом и Кушнером. Спецпосланник Трампа назвал переговоры «продуктивными и конструктивными».

Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
25 декабря 2025, 23:42
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
11:31
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля
25 декабря 2025, 19:42
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне
08:55
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
04:28

