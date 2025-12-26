Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась о встрече с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление президента.
Зеленский рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной.
«Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне – с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года», – добавил Зеленский.
* * * 10:53
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может отправиться в Соединенные Штаты на переговоры, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Зеленский отправится во Флориду «для важных переговоров в Мар-а-Лаго (Мар-а-Лаго — резиденция президента США Дональда Трампа в южной части города Палм-Бич в штате Флорида) — потенциальное место встречи с руководством США». Визит может состояться уже 28 декабря.
«У нас есть несколько новых идей. Некоторые документы уже подготовлены. На мой взгляд, они почти готовы. А некоторые документы подготовлены полностью», — сказал Зеленский ранее в своем рождественском обращении. Украинский лидер также отметил, что «предстоящие недели могут быть напряженными» в преддверии Нового года.
25 декабря Зеленский провел разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. 20–21 декабря спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев принял участие в переговорах в Майами с Уиткоффом и Кушнером. Спецпосланник Трампа назвал переговоры «продуктивными и конструктивными».