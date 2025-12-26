Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась о встрече с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление президента.

Зеленский рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной.

«Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне – с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года», – добавил Зеленский.