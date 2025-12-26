Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России

Прекращение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с самолетом AZAL вызывает очень серьезные вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов во время презентации отчета министерства по итогам года.
По его словам, Следственный комитет России направил Азербайджану письмо относительно расследования крушения самолета AZAL: «В письме содержались моменты, вызвавшие у нас серьезное удивление. Главный вопрос заключался в том, что в письме указывалось о прекращении уголовного дела. Несомненно, такой шаг вызывает у нас очень серьезные вопросы. И соответствующим ведомством на данное письмо был отправлен необходимый ответ».
Министр подчеркнул, что ожидания Азербайджана в связи с крушением самолета AZAL заключаются в выполнении российской стороной своих обязательств. «Вчера была годовщина трагедии самолета. Выражаю соболезнования семьям погибших в этой катастрофе. Факт того, что самолет был сбит, спустя некоторое время был признан российской стороной, и было заявлено о выплате компенсации. Это было очень важное заявление. Наше ожидание — полное исполнение этого процесса», — добавил он.
Отметим, что из отчета, распространенного казахстанской стороной, а также из общего заключения экспертов Азербайджана, России, Казахстана, Бразилии и ИКАО (ICAO) видно, что самолет AZAL, совершивший аварийную посадку в Актау, потерял управление и потерпел крушение не из-за какой-либо технической неисправности, а именно в результате внешнего вмешательства, конкретно — из-за того, что был сбит.
Азербайджанская сторона распространила информацию о предварительном заявлении Казахстана, выпущенном в связи с годовщиной крушения самолета AZAL.
Как пишут официальные азербайджанские СМИ, в информации говорится о продолжении расследования крушения пассажирского самолета Embraer 190-100 IGW на основании Приложения номер 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.
Отмечается, что расследование проводится Министерством транспорта Казахстана с участием представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO), Азербайджана, Бразилии и России. Помимо этого расследования, следственные органы трех стран (Азербайджана, Казахстана и России) также проводят в пределах своих полномочий уголовное расследование инцидента.
В соответствии с требованиями ICAO Казахстан 4 февраля этого года опубликовал предварительный отчет, который отражал только установленные факты и не содержал анализа или выводов.
Заключительный доклад, который должен включать результаты расследования, проведенного в рамках Чикагской конвенции, не было возможным подытожить к годовщине аварии. Именно поэтому Казахстан представил общественности промежуточное заявление в соответствии с требованиями ICAO.
В документе промежуточного заявления подчеркивается тот факт, что кислородные баллоны не были повреждены, что исключает факт внутреннего взрыва. В нем также содержится информация о принадлежности к системе вооружения посторонних металлических предметов, являющихся частицами взрывного устройства, повредившего самолет.
Вместе с тем информация о модели этой системы вооружения в тексте промежуточного заявления не указана. Напомним, принадлежность этой системы вооружения к силам противовоздушной обороны Министерства обороны России уже отмечалась в политическом заявлении президента этой страны.
Отметим, что на следующем этапе казахстанская сторона должна представить общественности текст заключительного отчета, отражающего результаты завершенного расследования.
В отличие от промежуточного документа, заключительный отчет должен быть более подробным, отражать всю фактическую информацию, выявленную в связи с расследованием дела, анализ причин аварии и рекомендации по предотвращению подобных аварий в будущем.