Джейхун Байрамов: Мы серьезно удивились письму из России

Прекращение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с самолетом AZAL вызывает очень серьезные вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов во время презентации отчета министерства по итогам года.

По его словам, Следственный комитет России направил Азербайджану письмо относительно расследования крушения самолета AZAL: «В письме содержались моменты, вызвавшие у нас серьезное удивление. Главный вопрос заключался в том, что в письме указывалось о прекращении уголовного дела. Несомненно, такой шаг вызывает у нас очень серьезные вопросы. И соответствующим ведомством на данное письмо был отправлен необходимый ответ». Министр подчеркнул, что ожидания Азербайджана в связи с крушением самолета AZAL заключаются в выполнении российской стороной своих обязательств. «Вчера была годовщина трагедии самолета. Выражаю соболезнования семьям погибших в этой катастрофе. Факт того, что самолет был сбит, спустя некоторое время был признан российской стороной, и было заявлено о выплате компенсации. Это было очень важное заявление. Наше ожидание — полное исполнение этого процесса», — добавил он. Отметим, что из отчета, распространенного казахстанской стороной, а также из общего заключения экспертов Азербайджана, России, Казахстана, Бразилии и ИКАО (ICAO) видно, что самолет AZAL, совершивший аварийную посадку в Актау, потерял управление и потерпел крушение не из-за какой-либо технической неисправности, а именно в результате внешнего вмешательства, конкретно — из-за того, что был сбит.

*** 10:47 Азербайджанская сторона распространила информацию о предварительном заявлении Казахстана, выпущенном в связи с годовщиной крушения самолета AZAL. Как пишут официальные азербайджанские СМИ, в информации говорится о продолжении расследования крушения пассажирского самолета Embraer 190-100 IGW на основании Приложения номер 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.