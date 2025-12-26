Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление дорожной полиции Азербайджана обратилось к гражданам, планирующим поездки в выходные дни.

Как сообщили в ведомстве, на территории Азербайджана сохраняется неблагоприятная погода, осадки, в горных районах обледенение дорог, что существенно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

С учетом ожидаемого роста интенсивности движения в выходные дни, особенно на автодорогах республиканского значения, дорожная полиция призывает водителей, включая тех, кто осуществляет пассажирские и грузовые перевозки, проявлять максимальную осторожность. Рекомендуется по возможности выезжать в светлое время суток, строго соблюдать скоростной режим, использовать автомобили, оснащенные зимними шинами, а также не эксплуатировать технически неисправный транспорт.

В управлении отметили, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и превентивных мер является основным условием безопасного и своевременного прибытия к месту назначения.