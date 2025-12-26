USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление дорожной полиции Азербайджана обратилось к гражданам, планирующим поездки в выходные дни.

Как сообщили в ведомстве, на территории Азербайджана сохраняется неблагоприятная погода, осадки, в горных районах обледенение дорог, что существенно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

С учетом ожидаемого роста интенсивности движения в выходные дни, особенно на автодорогах республиканского значения, дорожная полиция призывает водителей, включая тех, кто осуществляет пассажирские и грузовые перевозки, проявлять максимальную осторожность. Рекомендуется по возможности выезжать в светлое время суток, строго соблюдать скоростной режим, использовать автомобили, оснащенные зимними шинами, а также не эксплуатировать технически неисправный транспорт.

В управлении отметили, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и превентивных мер является основным условием безопасного и своевременного прибытия к месту назначения.

Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 1420
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 2613
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 2886
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
11:31 710
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6427
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 2035
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 3409
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1744
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 4231
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3814
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 5186

