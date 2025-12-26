USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
В Москве скончался генерал Садовенко

11:07 1919

Бывший заместитель обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко скончался в Москве из-за болезни сердца на 57-м году жизни, пишут российские СМИ.

Садовенко — уроженец украинского Житомира. С 1994 года работал в команде нынешнего главы Совбеза России Сергея Шойгу — сначала в МЧС, потом в администрации губернатора Подмосковья, затем — в Минобороны. С 2013 по 2024 год Садовенко был заместителем Шойгу — руководителем аппарата министра обороны.

Правозащитники упоминают Садовенко в числе российских командиров, которые участвовали в войне с Украиной.

Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 1422
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 2613
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 2887
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
11:31 710
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6427
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 2036
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 3411
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1744
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 4232
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3815
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 5188

