В Москве скончался генерал Садовенко

Бывший заместитель обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко скончался в Москве из-за болезни сердца на 57-м году жизни, пишут российские СМИ.

Садовенко — уроженец украинского Житомира. С 1994 года работал в команде нынешнего главы Совбеза России Сергея Шойгу — сначала в МЧС, потом в администрации губернатора Подмосковья, затем — в Минобороны. С 2013 по 2024 год Садовенко был заместителем Шойгу — руководителем аппарата министра обороны.

Правозащитники упоминают Садовенко в числе российских командиров, которые участвовали в войне с Украиной.