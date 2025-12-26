USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

McDonald’s Azərbaycan организовал новогодний праздник для детей шехидов и ветеранов

Новогодние праздники — это время, когда особенно важно уделять внимание детям и создавать для них атмосферу заботы и поддержки.

McDonald’s Azərbaycan совместно с Государственным фондом социальной защиты организовали праздничное мероприятие для детей шехидов и ветеранов, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Праздник прошел в ресторане McDonald’s, расположенном в Shuvalan Park. В мероприятии приняло участие 50 детей. Для участников была подготовлена праздничная программа с участием аниматоров и интерактивными развлечениями, которые создали теплую и по-настоящему праздничную атмосферу.

В завершение мероприятия детям были вручены новогодние подарки.

Мероприятие прошло в рамках меморандума о сотрудничестве между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты. Документ направлен на реализацию проектов корпоративной социальной ответственности и стал основой для множества совместных инициатив, поддерживающих детей ветеранов и шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 1425
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 2614
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 2887
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
11:31 710
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6427
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 2036
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 3411
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1744
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 4232
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3816
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 5188
