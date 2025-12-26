На пути к газовому хабу: Байрактар о поставках в Европу и Нахчыван

Турция, обладающая инфраструктурой для импорта до 80 млрд куб. м. природного газа в год, продвигается по пути к формированию регионального энергетического хаба, ориентированного на рынок Европы. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

«Турция, потребляющая сегодня 60 млрд кубометров газа, располагает инфраструктурой, позволяющей принимать до 80 млрд кубометров газа. Это создает возможности для экспорта и торговли газом, превращая Турцию в важного поставщика для Европы», – приводит высказывания министра газета Sabah.

Байрактар сообщил, что Турция работает над запросом из Румынии по поставкам ей 1 млрд куб. м газа в год. «В настоящее время мы можем поставлять газ в Сирию и Нахчыван... Мы экспортируем газ в Европу через Болгарию», – отметил он, назвав Россию надежным поставщиком природного газа в Турцию.

Ранее Байрактар сообщал, что его страна импортирует газ по 14 направлениям, в том числе по газопроводам из Азербайджана, России, Ирана.