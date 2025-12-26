Товарищ Ким потребовал ракет

Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил ряд крупных предприятий военно-промышленного комплекса страны и заявил о необходимости в течение ближайших пяти лет нарастить выпуск ракет и боеприпасов, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер подчеркнул, что «производство ракет и снарядов в стране имеет первостепенное значение для сдерживания войны».

Ким Чен Ын также указал, что открытие новых предприятий необходимо «для удовлетворения будущих потребностей» ракетных и артиллерийских войск вооруженных сил, а решение об этом будет принято на IX съезде Трудовой партии.

Съезд, который состоится в начале 2026 года, определит план развития страны на следующие пять лет, сообщает Reuters.

Накануне Ким Чен Ын инспектировал строительство атомной подводной лодки с управляемыми ракетами. Он охарактеризовал субмарину водоизмещением 8,7 тыс. т как «эпохальный и решающий сдвиг в уровне сдерживания войны» и подтвердил «стратегическую и тактическую политику, направленную на неуклонное продвижение в области ядерного вооружения военно-морского флота».

По словам северокорейского лидера, планы Южной Кореи по совместной разработке атомных подводных лодок с США создают угрозу стабильности на Корейском полуострове, на что ответом станут модернизация ВМС и укрепление ядерных сил КНДР.