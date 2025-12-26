USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Товарищ Ким потребовал ракет

11:22

Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил ряд крупных предприятий военно-промышленного комплекса страны и заявил о необходимости в течение ближайших пяти лет нарастить выпуск ракет и боеприпасов, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер подчеркнул, что «производство ракет и снарядов в стране имеет первостепенное значение для сдерживания войны».

Ким Чен Ын также указал, что открытие новых предприятий необходимо «для удовлетворения будущих потребностей» ракетных и артиллерийских войск вооруженных сил, а решение об этом будет принято на IX съезде Трудовой партии.

Съезд, который состоится в начале 2026 года, определит план развития страны на следующие пять лет, сообщает Reuters.

Накануне Ким Чен Ын инспектировал строительство атомной подводной лодки с управляемыми ракетами. Он охарактеризовал субмарину водоизмещением 8,7 тыс. т как «эпохальный и решающий сдвиг в уровне сдерживания войны» и подтвердил «стратегическую и тактическую политику, направленную на неуклонное продвижение в области ядерного вооружения военно-морского флота».

По словам северокорейского лидера, планы Южной Кореи по совместной разработке атомных подводных лодок с США создают угрозу стабильности на Корейском полуострове, на что ответом станут модернизация ВМС и укрепление ядерных сил КНДР.

Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда 12:56
12:56
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран 25 декабря 2025, 23:42
25 декабря 2025, 23:42
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
11:31
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля 25 декабря 2025, 19:42
25 декабря 2025, 19:42
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне 08:55
08:55
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! 04:28
04:28

