«Сибирские морозы» в Турции

В Турции с 26 декабря по 2 января ожидается холодная погода, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Главное управление метеорологии страны (MGM).

Похолодание затронет Стамбул и большую часть северо-западной Турции. Минимальная температура в турецкой столице составит 0 градусов по Цельсию, в городах Эдирне и Кыркларели — минус 3 градуса, в Текирдаге и Коджаэли — минус 1.

Также синоптики прогнозируют дождь, снег и гололед.

«В настоящее время температура держится на уровне сезонных норм, однако по всей стране, прежде всего в северных, внутренних и восточных районах, ожидается ее ощутимое понижение — на 4-10 градусов (ниже климатической нормы)», — сказано в публикации MGM в X.

TRT Haber со ссылкой на синоптиков писал, что похолодание ожидается из-за холодной воздушной массы сибирского происхождения, которая проходит через Черное море.