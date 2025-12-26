USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

«Сибирские морозы» в Турции

11:24 1325

В Турции с 26 декабря по 2 января ожидается холодная погода, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Главное управление метеорологии страны (MGM).

Похолодание затронет Стамбул и большую часть северо-западной Турции. Минимальная температура в турецкой столице составит 0 градусов по Цельсию, в городах Эдирне и Кыркларели — минус 3 градуса, в Текирдаге и Коджаэли — минус 1.

Также синоптики прогнозируют дождь, снег и гололед.

«В настоящее время температура держится на уровне сезонных норм, однако по всей стране, прежде всего в северных, внутренних и восточных районах, ожидается ее ощутимое понижение — на 4-10 градусов (ниже климатической нормы)», — сказано в публикации MGM в X.

TRT Haber со ссылкой на синоптиков писал, что похолодание ожидается из-за холодной воздушной массы сибирского происхождения, которая проходит через Черное море.

Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 1432
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 2618
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 2887
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
11:31 711
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6428
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 2038
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 3411
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1745
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 4233
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3816
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 5188

