Мирзиёев о присоединении Азербайджана к центральноазиатскому формату

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что включение Азербайджана в формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного члена имеет историческое значение. Об этом он заявил в сегодняшнем обращении к парламенту и народу страны.

«В ходе недавней Консультативной встречи глав государств региона в Ташкенте была выдвинута инициатива по созданию стратегического формата Центральноазиатского сообщества с целью вывода интеграционных процессов на качественно новый уровень. Историческое значение имело решение о принятии Азербайджана в центральноазиатский формат в качестве полноправного члена», - сказал он.

По словам Мирзиёева, этот шаг будет способствовать укреплению стратегической взаимосвязанности и стабильности между Центральной Азией и Южным Кавказом.