USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Новость дня
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Мирзиёев о присоединении Азербайджана к центральноазиатскому формату

11:28 806

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что включение Азербайджана в формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного члена имеет историческое значение. Об этом он заявил в сегодняшнем обращении к парламенту и народу страны.

«В ходе недавней Консультативной встречи глав государств региона в Ташкенте была выдвинута инициатива по созданию стратегического формата Центральноазиатского сообщества с целью вывода интеграционных процессов на качественно новый уровень. Историческое значение имело решение о принятии Азербайджана в центральноазиатский формат в качестве полноправного члена», - сказал он.

По словам Мирзиёева, этот шаг будет способствовать укреплению стратегической взаимосвязанности и стабильности между Центральной Азией и Южным Кавказом.

Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 1435
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 2620
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 2887
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
11:31 711
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6428
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 2039
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 3413
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1745
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 4233
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3816
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 5189

ЭТО ВАЖНО

Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 1435
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 2620
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 2887
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
11:31 711
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6428
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 2039
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 3413
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1745
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 4233
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3816
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 5189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться