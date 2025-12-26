USD 1.7000
Индия задыхается

11:32 1331

Загрязнение воздуха в Индии привело к самому масштабному кризису в сфере здравоохранения со времен пандемии COVID-19. Об этом сообщило индийское агентство PTI со ссылкой на выводы врачей, работающих в Великобритании.

По словам специалистов, проблема загрязнения воздуха может привести к волне сложных заболеваний дыхательных путей, которая нанесет удар по системе здравоохранения Индии. А глобальное распространение сердечно-сосудистых заболеваний за последнее десятилетие врачи связывают с увеличением токсичных выбросов от транспорта в крупных городах.

По данным мониторинговой компании IQAir, качество воздуха в Нью-Дели достигло отметки «очень вредно». Главный загрязнитель — частицы PM2.5, которые опасны для кровеносной и дыхательной систем. PM2.5 — это микроскопические частицы сажи, автомобильной резины, песка, асфальта. Также они могут образовываться из оксидов азота и серы.

Концентрация PM2.5 в индийской столице составляет 141 микрограмм на кубический метр воздуха, что в 5,64 раза превышает норму согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 1438
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 2622
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 2887
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
11:31 712
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6429
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 2039
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 3415
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1747
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 4233
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3816
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 5189

