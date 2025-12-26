Дело Эпштейна: полиция взялась за бывшего принца

Британская полиция графства Суррей проверяет заявления о возможных нарушениях в делах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, где фигурирует брат короля Карла III, бывший принц Эндрю, сообщает The Telegraph.

Поводом для проверки стали материалы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Эпштейна, включая отредактированный отчет ФБР с показаниями 35-летнего мужчины. Он утверждает, что в середине 1990-х годов, в возрасте от шести до восьми лет, подвергался насилию со стороны группы лиц в графстве Суррей.

Потерпевший, в частности, заявил, что Эндрю и другие мужчины наблюдали, как сообщница финансиста Гислен Максвелл пытала его током. Мужчина также рассказал, что его сбила темно-синяя машина, за рулем которой был Эндрю.

Полиция Суррея отметила, что после проверки собственных баз данных не нашла подтверждений поступления подобных заявлений в правоохранительные органы ранее. В связи с этим ведомство планирует взаимодействовать с другими структурами для получения дополнительной информации.

В октябре брата британского короля лишили титулов и выселили из резиденции в Виндзоре из-за ставшей известной публике связи Эндрю с Вирджинией Джуффре, которая работала на Эпштейна. В своих мемуарах она рассказала, что принц трижды вступал с ней в интимную связь, и первый раз это произошло, когда ей было 17 лет.

После публикации мемуаров последовала череда судебных процессов. Эндрю отрицает все обвинения в связях с Эпштейном.