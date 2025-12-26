USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Пророссийские хакеры парализовали почту Франции

11:51 370

Пророссийская хакерская группа заявила о своей причастности к крупной кибератаке, которая приостановила работу национальной почтовой службы Франции всего за несколько дней до Рождества. Об этом агентству AP сообщили французские прокуроры.

Прокуратура Парижа сообщила, что после заявления киберпреступной группы Noname057 расследование хакерской атаки взяла на себя французская разведывательная служба DGSI.

Группа уже обвиняется в ряде кибератак в Европе, в том числе во время саммита НАТО в Нидерландах, а также в отношении сайтов французского правительства.

Компания La Poste сообщила, что в понедельник центральные компьютерные системы национальной почтовой службы были выведены из строя в результате распределенной атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS).

Из-за сбоя почтовые работники не могли отслеживать доставку посылок, а онлайн-платежи в банковском подразделении компании также были нарушены. Инцидент стал серьезным ударом для La Poste, которая в прошлом году обработала 2,6 млрд посылок и имеет более 200 тысяч сотрудников, особенно в разгар напряженного праздничного сезона.

Сбой произошел всего через неделю после кибератаки на правительство Франции, которая нарушила работу Министерства внутренних дел. В результате были похищены конфиденциальные полицейские данные, позже хакер был задержан.

Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 1439
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 2623
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 2887
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
11:31 712
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6429
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 2039
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 3416
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1747
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 4233
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3816
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 5189

