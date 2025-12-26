Пророссийские хакеры парализовали почту Франции

Пророссийская хакерская группа заявила о своей причастности к крупной кибератаке, которая приостановила работу национальной почтовой службы Франции всего за несколько дней до Рождества. Об этом агентству AP сообщили французские прокуроры.

Прокуратура Парижа сообщила, что после заявления киберпреступной группы Noname057 расследование хакерской атаки взяла на себя французская разведывательная служба DGSI.

Группа уже обвиняется в ряде кибератак в Европе, в том числе во время саммита НАТО в Нидерландах, а также в отношении сайтов французского правительства.

Компания La Poste сообщила, что в понедельник центральные компьютерные системы национальной почтовой службы были выведены из строя в результате распределенной атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS).

Из-за сбоя почтовые работники не могли отслеживать доставку посылок, а онлайн-платежи в банковском подразделении компании также были нарушены. Инцидент стал серьезным ударом для La Poste, которая в прошлом году обработала 2,6 млрд посылок и имеет более 200 тысяч сотрудников, особенно в разгар напряженного праздничного сезона.

Сбой произошел всего через неделю после кибератаки на правительство Франции, которая нарушила работу Министерства внутренних дел. В результате были похищены конфиденциальные полицейские данные, позже хакер был задержан.