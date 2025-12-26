Санкции помешали планам России

Комментируя влияние санкций на развитие отрасли, Новак сказал, что задача России «заключалась в достижении объема производства СПГ в 100 миллионов тонн в год. Очевидно, что из-за санкционных ограничений достижение этой цели задержится на несколько лет», — сказал вице-премьер РФ.

Из-за международных санкций Россия вынуждена отложить планы по утроению производства сжиженного природного газа на несколько лет, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее российские власти рассчитывали довести выпуск СПГ до 100 миллионов тонн к 2030 году и занять около 20% мирового рынка, напоминает агентство. Однако западные страны, включая США, последовательно ввели ряд энергетических санкций, в том числе направленных против проектов по производству и экспорту СПГ, с целью сократить доходы Кремля, которые используются для финансирования войны в Украине. США внесли в санкционные списки почти все российские проекты по производству сжиженного газа, за исключением «Ямал СПГ», оператором которого является «Новатэк». Несмотря на это, в последние месяцы Россия нарастила поставки СПГ в Китай. В ноябре Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай, уступив только Катару, благодаря росту экспорта более чем в два раза, сообщает Bloomberg.

По данным китайской таможни за ноябрь, импорт российского СПГ составил 1,6 млн тонн против 1,3 млн тонн в октябре и около 0,7 млн тонн годом ранее. Таким образом, Россия обогнала Австралию, которая поставила в Китай 1,5 млн тонн СПГ и традиционно считается одним из ключевых поставщиков для китайского рынка. Рост экспорта обеспечили в том числе поставки с проекта «Арктик СПГ 2», топливо которого с конца августа начал принимать китайский порт Бэйхай.

Всего за первые 11 месяцев 2025 года Россия произвела почти 30 миллионов тонн СПГ, сообщал 25 декабря Интерфакс.