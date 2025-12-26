USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Новая операция турецкой разведки

12:05

В Турции силовики задержали боевика террористической группировки «Исламское государство», готовившего теракты в новогодние праздники. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его данным, операция по задержанию боевика по имени Ибрагим Буртакучин была проведена полицией и контрразведкой в городе Малатье на юго-востоке Турции. Установлено, что он поддерживал контакты со сторонниками ИГ в Турции и за рубежом с целью подготовки терактов. Где именно, не уточняется.

25 декабря сообщалось, что полиция Стамбула задержала 115 подозреваемых в причастности к деятельности ИГ, которые планировали теракты в предстоящие праздники.

Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
25 декабря 2025, 23:42
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
11:31
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля
25 декабря 2025, 19:42
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне
08:55
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
04:28

