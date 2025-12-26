Новая операция турецкой разведки

В Турции силовики задержали боевика террористической группировки «Исламское государство», готовившего теракты в новогодние праздники. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его данным, операция по задержанию боевика по имени Ибрагим Буртакучин была проведена полицией и контрразведкой в городе Малатье на юго-востоке Турции. Установлено, что он поддерживал контакты со сторонниками ИГ в Турции и за рубежом с целью подготовки терактов. Где именно, не уточняется.

25 декабря сообщалось, что полиция Стамбула задержала 115 подозреваемых в причастности к деятельности ИГ, которые планировали теракты в предстоящие праздники.