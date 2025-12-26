В Баку ответили на заявление министра Армении

Политолог Эльхан Шахиноглу, комментируя в интервью haqqin.az это заявление Геворга Папояна, сказал, что прямые торговые связи между Баку и Ереваном без прохождения через территорию Грузии были бы выгодны для обеих стран.

Накануне министр экономики Армении Геворг Папоян заявил в интервью армянской службе «Радио Свобода», что первоначальная цена транзита грузов из Азербайджана в Армению по грузинским железным дорогам считается относительно высокой и неконкурентоспособной. Армянский министр заявил, что на его взгляд «сейчас очень подходящее время для открытия сухопутной границы между Арменией и Азербайджаном, чтобы грузы, поступающие по железной дороге к армянской границе, оттуда мультимодально перегружались в грузовики и доставлялись через сухопутную границу Армении и Азербайджана».

«Грузия под различными предлогами иногда устанавливает высокие таможенные тарифы, что приводит к дополнительной финансовой нагрузке как для Азербайджана, так и Армении. В этом контексте прямая связь была бы более полезной, тем более что сейчас процесс мирного урегулирования расширяется, и Азербайджан сделал много позитивных шагов, продемонстрировав свою добрую волю, несмотря на то что мирное соглашение до сих пор не подписано», — отметил политолог.

Шахиноглу напомнил, что уже реализуются отдельные форматы экономического взаимодействия. В частности, по его словам, Россия перевозит казахстанское зерно через территорию Азербайджана, а Баку поставляет Армении нефтепродукты. Он подчеркнул, что «Азербайджан готов осуществлять прямую торговлю с Арменией, и Ереван также готов к торговым отношениям», при это политолог указал на важное инфраструктурное ограничение. «Прежде чем министр экономики Армении выдвигает такие предложения, ему следует подумать о восстановлении железных дорог внутри самой страны. В конце 80-х — начале 90-х годов Армения проводила оккупационную политику против Азербайджана и разрушила все железные дороги, связанные с нашей страной. Сейчас они расплачиваются за это. Если бы железные дороги не были разрушены, например, линии Газах–Иджеван и другие маршруты, то прямая торговля была бы возможна», — отметил Шахиноглу.

Политолог также обратил внимание на недавнее заявление премьер-министра Никола Пашиняна, в котором тот предложил России восстановить внутренние железные дороги Армении: «Почему Пашинян выступил с таким предложением? Потому что бывший президент Армении Роберт Кочарян передал управление железными дорогами Армении Российским железным дорогам. Любой ответ со стороны России на самом деле будет выгоден для Пашиняна. Если РФ восстановит эти железные дороги, то они будут приведены в порядок без затрат из бюджета Армении. Если же российская сторона не проявит интереса, Пашинян примет решение вывести железные дороги Армении из-под опеки РЖД и строить их собственными силами».

По его словам, наиболее целесообразным путем для торговли с Азербайджаном является восстановление железных дорог внутри Армении, ведущих к азербайджанской границе. Политолог добавил, что на первом этапе также можно рассмотреть перевозку грузов автомобильным транспортом.