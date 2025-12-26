USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Армения уступает Турции права на воду на 99 лет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился бесплатно предоставить Турции исключительные права на водные ресурсы реки Араз на следующие 99 лет, пишут турецкие СМИ.

Отмечается, что в соответствии с соглашением, направленным на улучшение отношений между двумя странами, Турции будет разрешено построить несколько плотин и гидроэлектростанций на этой реке. Утверждается, что соглашение, которое Ереван считает необходимым шагом на пути к нормализации ситуации в регионе, широко рассматривается международными наблюдателями как стратегическая победа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соглашение следует за недавним решением Баку о разрешении транзита грузов в Армению через Азербайджан. В материале подчеркивается, что правительство Армении ранее сделало несколько символических жестов, таких как удаление горы Агрыдаг (Арарат - армянское название горы) из штампов в паспортах. Новое соглашение знаменует собой переход к более ощутимым жестам. Соглашение, отмечает автор, предоставляет Турции неограниченные права на использование крупнейшей реки в Армении и основного источника пресной воды. Аналитики подчеркивают, что этот шаг показывает уязвимое положение Армении после ее поражения в войне и значительное расширение влияния Анкары.

Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
