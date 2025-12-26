Армения уступает Турции права на воду на 99 лет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился бесплатно предоставить Турции исключительные права на водные ресурсы реки Араз на следующие 99 лет, пишут турецкие СМИ.
Отмечается, что в соответствии с соглашением, направленным на улучшение отношений между двумя странами, Турции будет разрешено построить несколько плотин и гидроэлектростанций на этой реке. Утверждается, что соглашение, которое Ереван считает необходимым шагом на пути к нормализации ситуации в регионе, широко рассматривается международными наблюдателями как стратегическая победа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Соглашение следует за недавним решением Баку о разрешении транзита грузов в Армению через Азербайджан. В материале подчеркивается, что правительство Армении ранее сделало несколько символических жестов, таких как удаление горы Агрыдаг (Арарат - армянское название горы) из штампов в паспортах. Новое соглашение знаменует собой переход к более ощутимым жестам. Соглашение, отмечает автор, предоставляет Турции неограниченные права на использование крупнейшей реки в Армении и основного источника пресной воды. Аналитики подчеркивают, что этот шаг показывает уязвимое положение Армении после ее поражения в войне и значительное расширение влияния Анкары.