Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

«Шарурлу Исфандияра» оправдали

Инара Рафикгызы
12:41 349

В Бинагадинском районном суде завершился процесс над бизнесменом Исфандияром Ахундовым, известным как «Шарурлу Исфандияр», владельцем жилищно-строительной компании (ЖСК) Şərur МТК, представшим перед судом в порядке частного обвинения.

Как сообщает haqqin.az, вердикт был оглашен на процессе под председательством судьи Вюсала Тагиева.

Согласно решению суда, «Шарурлу Исфандияр» был оправдан по обвинениям в оскорблении и клевете, поскольку его вина не была доказана.

В материалах дела утверждалось, что Исфандияр Ахундов назвал заключенного под стражу главу ЖСК Proqress 2016 Эмиля Самандарова «мошенником». В связи с этим Э.Самандаров подал против И.Ахундова иск в порядке частного обвинения по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса Азербайджана. Спецобвинитель требовал наказать И.Ахундова по указанным статьям.

