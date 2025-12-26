«Шарурлу Исфандияра» оправдали

В Бинагадинском районном суде завершился процесс над бизнесменом Исфандияром Ахундовым, известным как «Шарурлу Исфандияр», владельцем жилищно-строительной компании (ЖСК) Şərur МТК, представшим перед судом в порядке частного обвинения.

Как сообщает haqqin.az, вердикт был оглашен на процессе под председательством судьи Вюсала Тагиева.

Согласно решению суда, «Шарурлу Исфандияр» был оправдан по обвинениям в оскорблении и клевете, поскольку его вина не была доказана.

В материалах дела утверждалось, что Исфандияр Ахундов назвал заключенного под стражу главу ЖСК Proqress 2016 Эмиля Самандарова «мошенником». В связи с этим Э.Самандаров подал против И.Ахундова иск в порядке частного обвинения по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса Азербайджана. Спецобвинитель требовал наказать И.Ахундова по указанным статьям.