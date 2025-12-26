USD 1.7000
Azercell расширяет функциональность приложения Kinon

Компания Azercell значительно улучшила пользовательский опыт в сфере цифровых развлечений, представив полностью обновленное приложение Kinon для устройств на базе Android. Обновленная версия приложения ориентирована на удобство клиентов и предлагает расширенный функционал, а также более гибкие возможности использования с учетом потребностей пользователей.

В новой версии приложения контент загружается быстрее и видео воспроизводятся более стабильно и плавно. Обновленный интерфейс создан в соответствии с современными принципами дизайна, а оптимизация памяти и аккумулятора обеспечивает эффективное использование ресурсов мобильного устройства.

Приложение Kinon предоставляет пользователям доступ более чем к 260 местным и международным телеканалам. Кроме того, на одной платформе интегрированы популярные международные онлайн-кинотеатры, включая Premier, Viju и Wink.

Обновленное приложение Kinon уже доступно для скачивания в магазине Google Play: https://onelink.to/3gnet5

Более подробную информацию можно получить по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions/kinon-plus.html

