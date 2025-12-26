Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией

Текущий год может стать моментом, когда Запад перестанет действовать как единая политическая сила, а 2026-й окажется еще более сложным, если Европа не изменит курс. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Фрэнсис Дирнли.

По его словам, символом стратегической слабости ЕС стал «исторический саммит» конца 2024 года, где лидеры вновь «повторяли мантру» о поддержке Украины, но так и не предприняли решительных шагов. В частности, Брюссель не разблокировал замороженные российские активы, упустив шанс нанести реальный удар по Москве, и при этом переложил финансовые риски на европейских налогоплательщиков.

«Европа оставила свою судьбу – и судьбу Украины – привязанной к доброй воле союзника, который вскоре может оказаться ненадежным», – отмечает автор.

Спустя год последствия стали очевидны. Россия, по словам Дирнли, «почувствовала безнаказанность»: усилились гибридные атаки против Европы, а инцидент с российским беспилотником в воздушном пространстве Польши заставил НАТО впервые вступить в прямое взаимодействие с Москвой.

Параллельно Соединенные Штаты демонстрируют все меньшую солидарность с европейскими союзниками. Администрация Дональда Трампа, как отмечает обозреватель, открыто сигнализирует о готовности к сближению с Кремлем, регулярно унижая европейских партнеров и критикуя президента Украины Владимира Зеленского.

Ключевой ошибкой Европы Дирнли называет веру в предсказуемость поведения России в переговорах. Во многих европейских столицах сохраняется иллюзия, что война «вот-вот закончится» или что навязанная Киеву плохая сделка будет «управляемой».

Аналитик предостерегает: российская военная экономика уже перестроена на долгую войну, а военные расходы России только растут. Это создает мощные стимулы не к миру, а к продолжению войны. Дирнли отмечает, что государства, которые успешно переходят на военную экономику, редко добровольно отказываются от нее.

Европейские разведывательные службы предупреждают, что Россия может проверять НАТО не только в Украине, но и в странах Балтии, рассчитывая на колебания союзников и ослабление действия статьи 5. На этом фоне отказ от принципов суверенитета и права народов на собственный выбор, по словам Дирнли, означает фактический отказ от демократии.

«Лишать людей права выбирать свое будущее – значит, вернуться к правилам XIX века», – отмечает он, добавляя, что это создает опасный прецедент и для будущих конфликтов, в частности, с Китаем.

Автор заключает, что уступки принципам неизбежно ведут к потере территорий и человеческих жизней. По его мнению, если курс не изменится, то в 2026 году количество жертв будет только расти – и «в конце концов цена бездействия может коснуться уже не «далеких стран, а самих европейцев».