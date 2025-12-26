В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем

Депутат Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиль Мустафа предложил рассмотреть возможность перехода ряда учреждений в Азербайджане на гибкий график работы, а также сделать воскресенье рабочим днем для отдельных сфер. С таким заявлением он выступил на заседании парламента.

По словам депутата, проблему дорожных заторов в Баку необходимо решать комплексно и по нескольким направлениям. Он отметил, что в ряде стран рабочий день начинается в 7:00 и завершается в 16:00, и подобный подход мог бы быть полезен и для Азербайджана. В этом контексте Фазиль Мустафа допустил возможность перевода некоторых организаций, в том числе банков, на работу по воскресеньям.

Депутат обратил внимание на значительные временные потери граждан из-за пробок. По его словам, многие жители столицы вынуждены выезжать из дома за два часа до начала рабочего дня и тратят столько же времени на обратный путь. Он привел пример, когда государственный служащий отметил, что при официальном восьмичасовом рабочем дне еще около четырех часов уходит на дорогу.

Фазиль Мустафа подчеркнул, что до окончательного решения проблемы заторов необходимо принимать меры для облегчения положения граждан. В частности, он предложил предоставить сотрудникам, которые могут доказать, что ежедневно тратят на дорогу около двух часов, право уходить с работы хотя бы на час раньше.

По мнению депутата, такие шаги положительно скажутся на отношении сотрудников к работе и общей производительности труда. При этом он признал, что в настоящее время полностью решить проблему пробок в Баку крайне сложно, и отметил необходимость дальнейшего регулирования движения общественного транспорта и других транспортных вопросов.