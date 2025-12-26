USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Турция и Ливия договорились о черном ящике

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:06 544

Правительство национального единства в Триполи сообщило, что между Турцией и Ливией достигнута договоренность о передаче бортовых самописцев потерпевшего во вторник вечером крушение в районе Анкары самолета, на борту которого находился начальник штаба ВС Ливии Мухаммед аль-Хаддад, немецким специалистам для проведения детального технического анализа.

Министерство внутренних дел Ливии в официальном заявлении отметило, что для идентификации погибших образцы ДНК их родственников уже переданы турецкой стороне. В ведомстве подчеркнули, что следственная комиссия, расследующая причины катастрофы, в которой погиб начальник Генштаба и другие высокопоставленные офицеры, продолжает работу в тесном контакте с властями Турции.

В рамках сотрудничества Генеральная прокуратура Турции планирует передать ливийскому правительству все имеющиеся документы и записи с камер видеонаблюдения, относящиеся к моменту происшествия. Это должно помочь восстановить полную картину трагедии.

Напомним, самолет генерала армии Мухаммеда аль-Хаддада потерпел крушение в районе Хаймана близ Анкары, когда делегация возвращалась из официального визита в Турцию. В результате авиакатастрофы погибли сам Мухаммед аль-Хаддад, генерал-лейтенант Футури Грибель, министр оборонной промышленности бригадный генерал Махмуд аль-Катави, советник начальника Генштаба Мухаммед аль-Асави Дияб и фотограф пресс-службы Мухаммед Омар Ахмед Махджуб.

Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
00:20 3265
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
13:48 1205
«Многое может решиться до нового года»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом
«Многое может решиться до нового года»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом обновлено 11:14
11:14 1243
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
13:40 1286
В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем
В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем
13:07 2506
Турция и Ливия договорились о черном ящике
Турция и Ливия договорились о черном ящике
13:06 545
Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией
Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией Прогноз The Telegraph
13:02 755
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 2268
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 3766
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 3042
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6631

