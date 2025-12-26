Турция и Ливия договорились о черном ящике

Правительство национального единства в Триполи сообщило, что между Турцией и Ливией достигнута договоренность о передаче бортовых самописцев потерпевшего во вторник вечером крушение в районе Анкары самолета, на борту которого находился начальник штаба ВС Ливии Мухаммед аль-Хаддад, немецким специалистам для проведения детального технического анализа.

Министерство внутренних дел Ливии в официальном заявлении отметило, что для идентификации погибших образцы ДНК их родственников уже переданы турецкой стороне. В ведомстве подчеркнули, что следственная комиссия, расследующая причины катастрофы, в которой погиб начальник Генштаба и другие высокопоставленные офицеры, продолжает работу в тесном контакте с властями Турции.

В рамках сотрудничества Генеральная прокуратура Турции планирует передать ливийскому правительству все имеющиеся документы и записи с камер видеонаблюдения, относящиеся к моменту происшествия. Это должно помочь восстановить полную картину трагедии.

Напомним, самолет генерала армии Мухаммеда аль-Хаддада потерпел крушение в районе Хаймана близ Анкары, когда делегация возвращалась из официального визита в Турцию. В результате авиакатастрофы погибли сам Мухаммед аль-Хаддад, генерал-лейтенант Футури Грибель, министр оборонной промышленности бригадный генерал Махмуд аль-Катави, советник начальника Генштаба Мухаммед аль-Асави Дияб и фотограф пресс-службы Мухаммед Омар Ахмед Махджуб.