Что происходит в Гуляйполе?

Украина начала расследование
13:18 1146

По факту возможного захвата российскими войсками одного из украинских пунктов управления в Гуляйполе Запорожской области проведут расследование. Об этом сообщил «Суспільному» представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Он детализировал, что в случае подтверждения такого факта правоохранители откроют уголовное производство.

«По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование, которое должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место. После него будет обнародована информация», - подчеркнул Волошин.

Он отметил, что по результатам расследования будут оценены действия каждого должностного лица, которое причастно к данным событиям.

«Никто и ничего не будет скрывать», - заверил Волошин.

Также, по данным украинских СМИ, в настоящее время начато расследование по факту того, что батальон 106 бригады Сил территориальной обороны покинул наблюдательный пункт, оставив личные вещи.

25 декабря в соцсетях появилось видео, на котором российские военные утверждают, что якобы захватили командно-наблюдательный пункт 1-го батальона 106 отдельной бригады территориальной обороны. Также на видео показали оставленные ноутбуки, телефон, карты.

Ранее американский Институт изучения войны отметил, что ситуация на Гуляйпольском направлении крайне серьезная, поскольку российские войска там продолжают поддерживать интенсивные наступательные операции.

Кроме того, россияне пытались изолировать Гуляйполе с северо-востока, чтобы поддержать свои усилия по захвату города с востока.

