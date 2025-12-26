USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Израиль не оставляет шансов «Хезболле»

13:21 429

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала тренировочный лагерь сил специального назначения «Радван», а также склады оружия и военные объекты шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе армии.

«ЦАХАЛ нанес удары по тренировочному лагерю, используемому силами «Радван» для проведения учений и обучения террористов, а также для подготовки атак против солдат и израильских мирных жителей. В рамках подготовки террористов на этом объекте они проходили обучение по применению различных видов оружия», – говорится в заявлении.

Кроме того, были поражены «склады оружия», «военные сооружения» и «террористические объекты» движения «Хезболла», добавили в армии.

Израильские военные подчеркнули, что наличие таких объектов и проведение учений «являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном» о прекращении огня. «Армия обороны Израиля продолжит действовать для устранения любой угрозы», – резюмировали в пресс-службе.

Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
00:20 3266
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
13:48 1209
«Многое может решиться до нового года»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом
«Многое может решиться до нового года»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом обновлено 11:14
11:14 1243
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
13:40 1290
В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем
В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем
13:07 2509
Турция и Ливия договорились о черном ящике
Турция и Ливия договорились о черном ящике
13:06 545
Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией
Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией Прогноз The Telegraph
13:02 756
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 2269
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 3767
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 3042
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6632

