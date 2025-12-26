Израиль не оставляет шансов «Хезболле»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала тренировочный лагерь сил специального назначения «Радван», а также склады оружия и военные объекты шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе армии.

«ЦАХАЛ нанес удары по тренировочному лагерю, используемому силами «Радван» для проведения учений и обучения террористов, а также для подготовки атак против солдат и израильских мирных жителей. В рамках подготовки террористов на этом объекте они проходили обучение по применению различных видов оружия», – говорится в заявлении.

Кроме того, были поражены «склады оружия», «военные сооружения» и «террористические объекты» движения «Хезболла», добавили в армии.

Израильские военные подчеркнули, что наличие таких объектов и проведение учений «являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном» о прекращении огня. «Армия обороны Израиля продолжит действовать для устранения любой угрозы», – резюмировали в пресс-службе.