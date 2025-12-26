В Баку облачно и без осадков

27 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью 2-4, днем 6-9 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-75, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в северных и западных регионах днем возможны осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла, ночью в горах 5-10 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла. В некоторых горных районах ночью возможен гололед.