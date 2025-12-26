USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Месть за Тайвань: Китай ударил по американской оборонке

13:41 974

Китай объявил о санкциях против 20 американских оборонных компаний, участвовавших в поставках вооружений на остров Тайвань, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, решение вступает в силу 26 декабря. Новые санкции затрагивают 20 организаций и 10 руководителей.

В перечне китайского ведомства значатся Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing in St. Louis, Gibbs & Cox, Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Red Cat Holdings, Teal Drones, ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Dedrone Holdings, Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Rhombus Power Inc. и Lazarus Enterprises.

Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
00:20 3267
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
13:48 1216
«Многое может решиться до нового года»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом
«Многое может решиться до нового года»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом обновлено 11:14
11:14 1246
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
13:40 1292
В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем
В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем
13:07 2515
Турция и Ливия договорились о черном ящике
Турция и Ливия договорились о черном ящике
13:06 545
Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией
Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией Прогноз The Telegraph
13:02 757
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 2270
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 3769
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 3043
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6632

