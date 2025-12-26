Месть за Тайвань: Китай ударил по американской оборонке

Китай объявил о санкциях против 20 американских оборонных компаний, участвовавших в поставках вооружений на остров Тайвань, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, решение вступает в силу 26 декабря. Новые санкции затрагивают 20 организаций и 10 руководителей.

В перечне китайского ведомства значатся Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing in St. Louis, Gibbs & Cox, Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Red Cat Holdings, Teal Drones, ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Dedrone Holdings, Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Rhombus Power Inc. и Lazarus Enterprises.