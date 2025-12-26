Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве

В одном из заведений в центре Киева задержан 28-летний выходец одной из стран Центральной Азии во время попытки убийства офицера Главного управления Украины, пишут украинские СМИ.

Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками СБУ в тот момент, когда достал пистолет и целился в офицера.

По данным украинских СМИ, задержанный был завербован российской разведкой через Telegram. Он прибыл в Украину, выдавая себя за туриста, приобрел несколько смартфонов и SIM-карты, которые регулярно менял для связи с кураторами.

«Впоследствии мужчина выехал в Киев, получил от куратора фото потенциальной «цели», ее ориентировочные геолокации и координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами», – рассказали в СБУ.