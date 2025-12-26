USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

У Пашиняна уже двое соперников

13:48 1216

Партия «Армянский национальный конгресс», основателем и лидером которой является первый президент Армении Левон Тер-Петросян, определилась с кандидатом на грядущих парламентских выборах. Им стал зампред партии Левон Зурабян.

Выборы, назначенные на июнь 2026 года, «Армянский национальный конгресс» называет «судьбоносными» для страны. По мнению представителя партии Арама Манукяна, «Армения находится перед угрозой потери суверенитета».

Ранее бывший соратник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, экс-мэр Еревана Айк Манукян сообщил о намерении побороться за кресло главы правительства.

