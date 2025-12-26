У Пашиняна уже двое соперников

Партия «Армянский национальный конгресс», основателем и лидером которой является первый президент Армении Левон Тер-Петросян, определилась с кандидатом на грядущих парламентских выборах. Им стал зампред партии Левон Зурабян.

Выборы, назначенные на июнь 2026 года, «Армянский национальный конгресс» называет «судьбоносными» для страны. По мнению представителя партии Арама Манукяна, «Армения находится перед угрозой потери суверенитета».

Ранее бывший соратник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, экс-мэр Еревана Айк Манукян сообщил о намерении побороться за кресло главы правительства.