Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Россия предоставила Турции $9 млрд на АЭС «Аккую»

13:55 713

Россия предоставила $9 миллиардов на финансирование проекта строительства первой турецкой АЭС «Аккую», сказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, добавив, что Анкара ⁠ожидает ввода станции в эксплуатацию в ⁠2026 году. Об этом информирует Reuters.

Росатом строит первую в ‌Турции атомную электростанцию ‍в районе Аккую в ‌средиземноморской провинции Мерсин в соответствии с подписанным в 2010 году соглашением на $20 миллиардов. ⁠Введение электростанции в ‍строй ожидалось в этом ‌году, но было отложено.

«Это финансирование, вероятнее всего, будет использовано в 2026-2027 годах. Как минимум $4 -$5 миллиардов ‍из ‍этой суммы будут направлены на зарубежное финансирование ‍в 2026 году», - сказал Байрактар.

Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт.

Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
00:20 3269
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
13:48 1219
«Многое может решиться до нового года»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом
«Многое может решиться до нового года»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом обновлено 11:14
11:14 1248
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
13:40 1298
В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем
В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем
13:07 2520
Турция и Ливия договорились о черном ящике
Турция и Ливия договорились о черном ящике
13:06 546
Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией
Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией Прогноз The Telegraph
13:02 759
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 2271
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 3772
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 3043
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6632

