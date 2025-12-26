Россия предоставила Турции $9 млрд на АЭС «Аккую»

Россия предоставила $9 миллиардов на финансирование проекта строительства первой турецкой АЭС «Аккую», сказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, добавив, что Анкара ожидает ввода станции в эксплуатацию в 2026 году. Об этом информирует Reuters.
Росатом строит первую в Турции атомную электростанцию в районе Аккую в средиземноморской провинции Мерсин в соответствии с подписанным в 2010 году соглашением на $20 миллиардов. Введение электростанции в строй ожидалось в этом году, но было отложено.
«Это финансирование, вероятнее всего, будет использовано в 2026-2027 годах. Как минимум $4 -$5 миллиардов из этой суммы будут направлены на зарубежное финансирование в 2026 году», - сказал Байрактар.
Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт.