Россиян ждет дефицит и рост цен в 2026 году

В 2026 году россиян может ожидать дефицит потребительских товаров и резкий рост цен на фоне усилий властей по борьбе с «серым» импортом, сообщили «Коммерсанту» участники рынка.

По словам представителя Strategy Partners Романа Самойлова, после ужесточения таможенных проверок острая фаза дефицита товаров может продлиться до середины следующего года, а затем около 18 месяцев потребуется на переход части участников рынка в легальную плоскость с консолидацией поставок и увеличением минимальных партий. При этом, если строгий контроль сохранится, часть позиций может не вернуться и будет заменена локальными аналогами или альтернативными брендами, отметил Самойлов.

Одновременно большинство импортных товаров подорожает на 10–15%, а некоторые – до 30%, спрогнозировал эксперт. Наиболее заметно это повышение отразится на маркетплейсах, поскольку большинство представленных там импортных товаров ввозится в Россию с нарушением законодательства, рассказал руководитель Института развития предпринимательства и экономии Артур Гафаров. По его словам, это может выражаться в манипуляциях с таможенными кодами, занижении таможенной стоимости, дроблении партий, ввозе под видом товаров для личного пользования, а также в нелегальном производстве продукции или контрафакте.