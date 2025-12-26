USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Россиян ждет дефицит и рост цен в 2026 году

В 2026 году россиян может ожидать дефицит потребительских товаров и резкий рост цен на фоне усилий властей по борьбе с «серым» импортом, сообщили «Коммерсанту» участники рынка.

По словам представителя Strategy Partners Романа Самойлова, после ужесточения таможенных проверок острая фаза дефицита товаров может продлиться до середины следующего года, а затем около 18 месяцев потребуется на переход части участников рынка в легальную плоскость с консолидацией поставок и увеличением минимальных партий. При этом, если строгий контроль сохранится, часть позиций может не вернуться и будет заменена локальными аналогами или альтернативными брендами, отметил Самойлов.

Одновременно большинство импортных товаров подорожает на 10–15%, а некоторые –  до 30%, спрогнозировал эксперт. Наиболее заметно это повышение отразится на маркетплейсах, поскольку большинство представленных там импортных товаров ввозится в Россию с нарушением законодательства, рассказал руководитель Института развития предпринимательства и экономии Артур Гафаров. По его словам, это может выражаться в манипуляциях с таможенными кодами, занижении таможенной стоимости, дроблении партий, ввозе под видом товаров для личного пользования, а также в нелегальном производстве продукции или контрафакте.

Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
«Многое может решиться до нового года»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом
«Многое может решиться до нового года»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом обновлено 11:14
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем
В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем
Турция и Ливия договорились о черном ящике
Турция и Ливия договорились о черном ящике
Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией
Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией Прогноз The Telegraph
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
