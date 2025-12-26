Оборотный тоннель на «Ичеришехер»: почему это ключ к реальному снижению интервалов

В рамках проекта по разделению линий Бакинского метрополитена, входящего в AZCON Holding, стартовал новый этап: за станцией «Ичеришехер» началось строительство оборотного тоннеля. Согласно официальной информации, этот объект предназначен для оперативного оборота поездов на Красной линии, сокращения интервалов движения и повышения гибкости управления движением. Участок, выбранный под строительство, много лет использовался как стихийная парковка. В рамках проекта территория будет полностью переорганизована: верхний уровень станет пешеходной зоной и зеленой территорией, под землей разместится многоуровневый паркинг, а еще ниже — техническая инфраструктура, обслуживающая работу метрополитена. При этом движение автотранспорта и режим работы станции «Ичеришехер» меняться не будут. Так звучит официальная часть. Однако суть вопроса этим не ограничивается. Начатые работы на «Ичеришехер» на самом деле обнажают давние структурные проблемы системы метро Баку. С момента принятия решения о разделении линий было понятно, что это не просто организационный шаг, а необходимость заново выстроить всю операционную архитектуру сети.

Сегодня интервал 1:45 в часы пик на участке «28 Мая» - «Ахмедлы» поддерживается лишь за счет потока поездов, прибывающих и по Зеленой линии — это временная балансировка. После полного разделения линий этот механизм перестанет работать, и система столкнется со своими реальными ограничениями. В этом контексте камера съездов — не просто технический объект, а функциональное условие реализации стратегии разделения линий. Только после ввода в эксплуатацию этого участка станет возможным стабильное снижение интервалов и обеспечение полноценной операционной эффективности Красной линии. В противном случае линия вернется к прежним ограничениям. С точки зрения городской среды проект также выглядит запоздалым, но неизбежным. Многолетняя хаотичная парковка в центре города ограничивала пешеходный трафик и ухудшала визуальный облик территории.

Превращение этого пространства в пешеходную зону с озеленением, создание подземного паркинга и формирование условий для размещения метротехнической инфраструктуры — функционально обоснованное и редкое для Баку решение. Сложность проекта заключается и в его взаимосвязанности. Для эффективной работы оборотного тоннеля необходимо параллельно: построить электродепо «Дарнагюль» для обслуживания Зеленой линии

реконструировать тоннели «28 Мая» – «Низами»

обеспечить независимое энергоснабжение каждой линии. Каждое звено этой инфраструктурной цепочки определяет другое, что делает координацию процессов критически важным фактором. Текущий этап — это не просто расширение, а структурная трансформация Бакинского метро. Главный вопрос ближайшего периода: насколько четко и дисциплинированно будут управляться масштабные параллельные строительные работы и сможет ли система выйти на требуемый уровень эксплуатационной эффективности.