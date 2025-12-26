Выпускники вузов России и Грузии провалили экзамен в Азербайджане

Экзамен по признанию квалификации по специальности «Учитель начальных классов» в этом году смог успешно сдать лишь один из шести экзаменуемых. Остальные кандидаты, не преодолевшие проходной балл, являются выпускниками вузов России и Грузии. Об этом на брифинге, посвященном итогам 2025 года, сообщил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.

По его словам, из шести участников экзамена пять не смогли набрать необходимое количество баллов. Неуспешные кандидаты имели дипломы Московского государственного педагогического университета, Московского городского педагогического университета, Дагестанского государственного педагогического университета, Илийского государственного университета и Грузинского технического университета. Единственный кандидат, успешно прошедший экзамен, окончил Университет Бурса Улудаг в Турции.

Говоря о другой специальности, Ахмедов отметил, что по направлению «Юриспруденция» экзамен сдавали 75 человек, однако только 37 из них смогли правильно ответить как минимум на половину вопросов и получить свидетельство о полном признании квалификации. Большинство неуспешных кандидатов в этой категории также оказались выпускниками вузов России и Украины.

Председатель правления агентства обратил внимание на проблему приема студентов в ряде зарубежных вузов без вступительных экзаменов. По его словам, такие учебные заведения, принимая абитуриентов на основании одного аттестата, фактически вводят их в заблуждение, что впоследствии приводит к трудностям с признанием дипломов.

Он отметил, что значительная часть выпускников подобных вузов не справляется с экзаменом по признанию квалификации, а некоторые из них не могут корректно назвать ни язык обучения, ни полное наименование своей специальности. Такая практика распространена в отдельных вузах Турции, а также России, Украины и Грузии и создает иллюзию доступности высшего образования для лиц, не прошедших централизованные экзамены.

При этом Ахмедов подчеркнул, что действующее законодательство не содержит прямого запрета на признание дипломов лиц, поступивших в вузы по аттестату. Ключевым условием остается наличие аккредитации у соответствующего учебного заведения.