USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Новость дня
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Взрывы у воинской части РФ в Уссурийске

14:17 564

Утром 24 декабря в городе Уссурийске Приморского края РФ прогремели два взрыва на парковке воинской части 19288 - 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления. Об этом сообщили источники УНИАН в разведке, пишет издание.

Как отметил собеседник украинского СМИ, официальные российские источники не детализировали событие. В российских СМИ пишут о якобы «хлопке сварочного аппарата».

В то же время очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места инцидента, на которых зафиксировано значительное присутствие полиции, сотрудников ФСБ и пожарных расчетов.

Источники напомнили, что военные из 80-й бригады управления ВС РФ принимали активное участие в войне против Украины.

Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
00:20 3270
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
13:48 1226
«Многое может решиться до нового года»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом
«Многое может решиться до нового года»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом обновлено 11:14
11:14 1252
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
13:40 1304
В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем
В Азербайджане предложили сделать воскресенье рабочим днем
13:07 2527
Турция и Ливия договорились о черном ящике
Турция и Ливия договорились о черном ящике
13:06 547
Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией
Слабость Запада усиливает растущий риск войны с Россией Прогноз The Telegraph
13:02 759
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда
Россия атакует украинские порты: пожары и поврежденные суда обновлено 12:56
12:56 2272
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 3774
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
25 декабря 2025, 23:42 3044
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема; все еще актуально
25 декабря 2025, 19:42 6633

