Взрывы у воинской части РФ в Уссурийске

Утром 24 декабря в городе Уссурийске Приморского края РФ прогремели два взрыва на парковке воинской части 19288 - 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления. Об этом сообщили источники УНИАН в разведке, пишет издание.

Как отметил собеседник украинского СМИ, официальные российские источники не детализировали событие. В российских СМИ пишут о якобы «хлопке сварочного аппарата».

В то же время очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места инцидента, на которых зафиксировано значительное присутствие полиции, сотрудников ФСБ и пожарных расчетов.

Источники напомнили, что военные из 80-й бригады управления ВС РФ принимали активное участие в войне против Украины.