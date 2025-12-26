Секретное оружие поляков против дронов

В Польше разработали электромагнитную систему, которая может мгновенно выводить из строя вражеские БПЛА, под названием Stratus. Об этом сообщает TVP World.

Над проектом трудились ученые из Гданьского технического университета. Сообщается, что Stratus использует мощные электромагнитные импульсы для нарушения работы или уничтожения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов. Такой подход позволяет уничтожать БПЛА без взрывов, говорится в тексте.

В связи с этим эксперты сравнили систему с «невидимым щитом», поскольку она выводит дроны из строя электронным способом, а не сбивает их. Новейшая технология прошла контролируемые испытания, однако еще не введена в полноценную эксплуатацию.

Потенциально Stratus можно использовать для защиты объектов критической инфраструктуры, а также в местах проведения массовых мероприятий, где традиционные методы борьбы с БПЛА несут дополнительные риски.

До этого стало известно, что Польша начала строить систему защиты от беспилотников на границе с Беларусью. Первые элементы системы противодействия беспилотникам появились в районе города Крынки. Именно там установили несколько наблюдательных вышек высотой более 70 метров, на одной из них появился радар.