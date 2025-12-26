Япония может предложить Турции сотрудничество

Правительство Японии рассматривает возможность сотрудничества с Турцией при освоении 640 млн долларов, выделенных из нового оборонного бюджета объемом 58 млрд долларов на укрепление системы береговой обороны. Об этом сообщает «Анадолу».

Как следует из официального заявления Кабинета министров, проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год предусматривает рост расходов на 9,4% по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, общий объем ассигнований на нужды национальной обороны в предстоящем финансовом году достигнет 58 млрд долларов.

В рамках утвержденного бюджета 640 млн долларов предназначены специально для береговой обороны и будут направлены на реализацию комплексной программы под кодовым названием SHIELD. До 2028 года планируется ввести в строй крупномасштабные беспилотные системы воздушного, надводного и подводного базирования, предназначенные для наблюдения и защиты морских рубежей.

Подчеркивается, что на первоначальном этапе приоритет будет отдан импорту готовых решений, и именно в этой связи активно прорабатывается вариант сотрудничества с Турцией как одним из возможных партнеров.

Новая бюджетная статья направлена прежде всего на кардинальное усиление обороноспособности юго-западных островов Японии и повышение потенциала нанесения ударов на значительном удалении от собственных берегов. В этих целях значительные средства выделяются на закупку крылатых ракет большой дальности, а также на развитие беспилотных платформ воздушного, надводного и подводного назначения.

Существенная часть финансирования будет направлена на расширение арсенала ракет дальнего действия. В частности, предусмотрено приобретение противокорабельных ракет японского производства Type-12 с увеличенной дальностью поражения — до 1000 километров.

Для вступления оборонного бюджета в силу требуется его утверждение парламентом не позднее марта 2026 года.