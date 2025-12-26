Акция по посадке деревьев в честь Дня адвоката

В поселке Мушвигабад прошла акция по посадке деревьев, посвященная профессиональному празднику - Дню адвоката. Об этом сообщили в пресс-службе Коллегии адвокатов Азербайджана.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, а также руководство и сотрудники обеих организаций.

В рамках акции были высажены эльдарские сосны и оливковые деревья, подходящие для почвенно-климатических условий Апшеронского полуострова.

Отметим, что 28 декабря в Азербайджане отмечается профессиональный праздник - День адвоката, учрежденный согласно указу президента Азербайджанской Республики от 25 декабря 2019 года.