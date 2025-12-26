Взрыв в сирийской мечети: есть погибшие

Террорист устроил взрыв во время пятничной молитвы в мечети имама Али в городе Хомсе, сообщил телеканал Sham TV.
По предварительным данным, в результате погибли три человека, еще пять получили ранения.
На место инцидента прибыли спасательные бригады, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Место инцидента оцеплено силами безопасности, началось расследование.
По данным Reuters со ссылкой на местные власти, причина взрыва пока не установлена – не ясно, был ли это теракт с участием смертника или сработало заложенное взрывное устройство. При этом агентство отмечает, что инцидент произошел в алавитском квартале.