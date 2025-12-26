USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Взрыв в сирийской мечети: есть погибшие

14:58 560

Террорист устроил взрыв во время пятничной молитвы в мечети имама Али в городе Хомсе, сообщил телеканал Sham TV.

По предварительным данным, в результате погибли три человека, еще пять получили ранения.

На место инцидента прибыли спасательные бригады, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Место инцидента оцеплено силами безопасности, началось расследование.

По данным Reuters со ссылкой на местные власти, причина взрыва пока не установлена – не ясно, был ли это теракт с участием смертника или сработало заложенное взрывное устройство. При этом агентство отмечает, что инцидент произошел в алавитском квартале.

Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
16:15 949
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной обновлено 16:22
16:22 3021
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 4429
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года добавлено фото; обновлено 15:45
15:45 1435
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
00:40 5062
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией обновлено 16:41
16:41 1235
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы?
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы? разъясняет эксперт
15:27 507
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
15:04 1262
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
00:20 3444
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
13:48 2334
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
13:40 2248

