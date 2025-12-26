Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил ордера на новые квартиры группе спортсменов и спортивных специалистов, добившихся высоких результатов в 2025 году. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Среди них Шамси Сафарли, Беюкханым Астанова, Мортеза Валидарви, Мехран Гамидзаде, Мелик Гасанов, Имамверди Мамедов, Рамиль Велиев, Тофиг Алиев, Огтай Абдуллаев, Нуреддин Мамедов, Солмаз Адилова, Ульви Ганизаде, Мурад Мамедов, Рамиль Джафаров, Айгуль Абдуллаева, Елизавета Рубан, Хайям Оруджев, Эльнур Ибрагим, Талех Нагизаде, Нармин Кязымова и Фарид Тагизаде.