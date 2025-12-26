USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем

15:04 1262

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил ордера на новые квартиры группе спортсменов и спортивных специалистов, добившихся высоких результатов в 2025 году. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Среди них Шамси Сафарли, Беюкханым Астанова, Мортеза Валидарви, Мехран Гамидзаде, Мелик Гасанов, Имамверди Мамедов, Рамиль Велиев, Тофиг Алиев, Огтай Абдуллаев, Нуреддин Мамедов, Солмаз Адилова, Ульви Ганизаде, Мурад Мамедов, Рамиль Джафаров, Айгуль Абдуллаева, Елизавета Рубан, Хайям Оруджев, Эльнур Ибрагим, Талех Нагизаде, Нармин Кязымова и Фарид Тагизаде.

Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
16:15 952
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной обновлено 16:22
16:22 3024
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 4429
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года добавлено фото; обновлено 15:45
15:45 1435
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
00:40 5063
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией обновлено 16:41
16:41 1237
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы?
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы? разъясняет эксперт
15:27 507
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
15:04 1263
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
00:20 3445
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
13:48 2334
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
13:40 2248
