Президент Кыргызстана: СИЗО – не курорт, я тоже сидел и не жаловался

15:20 687

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, отвечая на жалобу делегата Народного курултая (совещательное, наблюдательное общественно-представительное собрание, которое дает рекомендации, но не имеет полномочий законодательного органа (парламента) – ред.) об условиях содержания в СИЗО-1, заявил, что следственный изолятор не является местом комфортного пребывания, сообщают кыргызстанские СМИ.

«СИЗО — не курорт, поэтому и СИЗО», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что использование печек в изоляторе не разрешено, при этом учреждение полностью обеспечено теплом и электроэнергией за счет государственного бюджета. По словам президента, расходы на электричество покрываются из средств налогоплательщиков.

«Я сам два раза сидел в СИЗО. В первый раз — девять месяцев, во второй — три с половиной года. Я жаловался? Нет, терпел, потому что это СИЗО», — сказал Жапаров.

Президент Кыргызстана также заявил, что за последние годы условия в пенитенциарной системе республики значительно улучшились.

Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
16:15 958
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной обновлено 16:22
16:22 3029
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 4431
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года добавлено фото; обновлено 15:45
15:45 1435
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
00:40 5064
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией обновлено 16:41
16:41 1242
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы?
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы? разъясняет эксперт
15:27 508
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
15:04 1265
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
00:20 3445
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
13:48 2335
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
13:40 2250
