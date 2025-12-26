Президент Кыргызстана: СИЗО – не курорт, я тоже сидел и не жаловался

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, отвечая на жалобу делегата Народного курултая (совещательное, наблюдательное общественно-представительное собрание, которое дает рекомендации, но не имеет полномочий законодательного органа (парламента) – ред.) об условиях содержания в СИЗО-1, заявил, что следственный изолятор не является местом комфортного пребывания, сообщают кыргызстанские СМИ.

«СИЗО — не курорт, поэтому и СИЗО», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что использование печек в изоляторе не разрешено, при этом учреждение полностью обеспечено теплом и электроэнергией за счет государственного бюджета. По словам президента, расходы на электричество покрываются из средств налогоплательщиков.

«Я сам два раза сидел в СИЗО. В первый раз — девять месяцев, во второй — три с половиной года. Я жаловался? Нет, терпел, потому что это СИЗО», — сказал Жапаров.

Президент Кыргызстана также заявил, что за последние годы условия в пенитенциарной системе республики значительно улучшились.