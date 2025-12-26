12-й люкс-автомобиль в розыгрыше Bakcell передан своему владельцу

В мегалотерее лидера инноваций Bakcell определен победитель розыгрыша 12 люксового автомобиля. Победителем еженедельного тиража стал Бахадур Самедов.

Впереди абонентов Bakcell ждет еще больше впечатляющих призов! В ближайшие недели будут разыграны еще 1 автомобиль Zeekr 001, а в финале своего счастливого победителя розыгрыша найдет долгожданный Porsche Cayenne.

Приобретайте пакет «Шанс» и вы тоже можете стать победителем розыгрыша Porsche Cayenne стоимостью 200 000 манатов.

«Шанс»-пакеты:

• Пакет за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES

• Пакет за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES

• Пакет за 20 AZN – 150 шансов → *155#YES.

Всего в лотерее Bakcell по выбору искусственного интеллекта 12 человек стали победителями розыгрыша Zeekr 001, а 83 человека победителями розыгрыша iPhone 17.

Более подробная информация: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.