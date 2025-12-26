USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

12-й люкс-автомобиль в розыгрыше Bakcell передан своему владельцу

15:25 398

В мегалотерее лидера инноваций Bakcell определен победитель розыгрыша 12 люксового автомобиля. Победителем еженедельного тиража стал Бахадур Самедов.

Впереди абонентов Bakcell ждет еще больше впечатляющих призов! В ближайшие недели будут разыграны еще 1 автомобиль Zeekr 001, а в финале своего счастливого победителя розыгрыша найдет долгожданный Porsche Cayenne.

Приобретайте пакет «Шанс» и вы тоже можете стать победителем розыгрыша Porsche Cayenne стоимостью 200 000 манатов.

 «Шанс»-пакеты:

• Пакет за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES

• Пакет за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES

• Пакет за 20 AZN – 150 шансов → *155#YES.

Всего в лотерее Bakcell по выбору искусственного интеллекта 12 человек стали победителями розыгрыша Zeekr 001, а 83 человека победителями розыгрыша iPhone 17.

Более подробная информация: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
16:15 962
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной обновлено 16:22
16:22 3032
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 4432
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года добавлено фото; обновлено 15:45
15:45 1436
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
00:40 5064
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией обновлено 16:41
16:41 1242
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы?
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы? разъясняет эксперт
15:27 508
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
15:04 1267
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
00:20 3445
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
13:48 2336
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
13:40 2252

