Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы?

«В школе ежегодно меняются предметы и программы, а ученики вынуждены изучать более десяти дисциплин одновременно. Каждый учитель требует от ученика выполнения именно требований своего предмета: задает домашние задания, проводит уроки, контролирует успеваемость. В то же время уже в 9–11 классах школьники начинают понимать, что им необходимо целенаправленно готовиться к поступлению в вуз. Именно на этом этапе и проявляется системное противоречие. Усвоить за последние один-два года весь материал, который проходился с 5–6 классов, уже невозможно», — считает эксперт.

Эксперт в сфере образования Гошгар Магеррамов в интервью haqqin.az прокомментировал заявление председателя правления Государственного экзаменационного центра Малейки Аббасзаде о том, что абитуриенты обращаются к репетиторам не из-за сложности школьной программы, а в надежде на некий «волшебный метод», при этом экзаменационные вопросы соответствуют школьному курсу.

Большинство абитуриентов, по его словам, начинают серьезную подготовку лишь в старших классах, но это слишком поздно. По его мнению, если ученик не освоил базовое содержание с пятого класса, то в 11-м классе у него уже нет возможности «откатиться назад» и восполнить пробелы. Он считает, что в 10-м классе школьник физически не может заново пройти все ранее изученные темы.

«Каждая неделя в школе жестко привязана к определенной теме, и на практике удается разобрать лишь ограниченное число задач. Между тем система вступительных экзаменов у нас очень конкурентная, и для успеха необходимо решать много заданий и постоянно практиковаться. Но времени на это у школьников нет. Основной причиной такого положения дел является перегруженность школьной программы. Ученики изучают не только профильные дисциплины, соответствующие выбранной группе, но и 5–10 дополнительных предметов, не относящихся к их профилю. Если школьник стремится получить хорошие оценки в аттестате, ему приходится уделять внимание и этим предметам. Именно поэтому школьная система не соответствует требованиям вступительных экзаменов», — сказал эксперт.

Говоря о возможных решениях, Магеррамов напомнил, что в настоящее время в Азербайджане в качестве пилотного проекта открываются школы, где ученики изучают только профильные предметы и целенаправленно готовятся к поступлению. По его словам, по сути, так и должно было быть изначально. Он считает, что подобный подход следовало бы распространить на всю школьную систему, так как в 10–11 классах ученики должны изучать исключительно те предметы, которые необходимы им для поступления в выбранный вуз.

«К сожалению, на данном этапе нет возможности внедрить такую модель по всей стране. В них предпринимается попытка совместить формат курсов и традиционной школы. Если развитие пойдет в этом направлении, то, на мой взгляд, ученик сможет готовиться к поступлению в университет без помощи репетиторов. Однако в условиях существующей школьной системы таких примеров крайне мало. При традиционной системе учеников, которые поступают в вуз без репетиторов, крайне мало — возможно, один из ста. Как правило, это те школьники, которые с 5 класса регулярно и самостоятельно занимаются учебой и способны учиться без посторонней помощи», - добавил Магеррамов.