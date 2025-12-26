USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Мадуро помиловал оппозиционеров на фоне обострения с США

15:30 384

Президент Венесуэлы Николас Мадуро помиловал 99 оппозиционеров в канун Рождества, сообщает El Pais.

Имена освобожденных пока не раскрываются. По данным издания, 65 мужчин вышли на свободу из тюрьмы Токорон в штате Арагуа на севере страны, еще три женщины были освобождены из исправительного учреждения Лас-Хрисалидас. Кроме того, на свободу вышли трое подростков, находившихся под стражей в штате Варгас.

Освобождение почти сотни оппозиционных активистов произошло на фоне обострения отношений между Венесуэлой и США, связанного с концентрацией американских сил в Карибском бассейне и ударами по судам, которые, по утверждению Вашингтона, участвовали в контрабанде наркотиков.

В середине декабря американский президент Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, следовавших в Венесуэлу или из нее. Впоследствии США задержали три судна в Карибском море.

В Каракасе назвали действия Вашингтона «безрассудной и серьезной угрозой» и подчеркнули, что заявление Трампа о том, что «венесуэльская нефть, земля и полезные ископаемые являются его собственностью», нарушает международное право, свободу торговли и судоходства. Власти республики потребовали срочного заседания Совета Безопасности ООН, охарактеризовав действия США как «открытую и преступную агрессию американского империализма».

Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
16:15 970
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной обновлено 16:22
16:22 3040
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 4433
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года добавлено фото; обновлено 15:45
15:45 1436
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
00:40 5064
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией обновлено 16:41
16:41 1245
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы?
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы? разъясняет эксперт
15:27 511
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
15:04 1267
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
00:20 3445
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
13:48 2338
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
13:40 2253

