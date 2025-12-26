Мадуро помиловал оппозиционеров на фоне обострения с США

Имена освобожденных пока не раскрываются. По данным издания, 65 мужчин вышли на свободу из тюрьмы Токорон в штате Арагуа на севере страны, еще три женщины были освобождены из исправительного учреждения Лас-Хрисалидас. Кроме того, на свободу вышли трое подростков, находившихся под стражей в штате Варгас.

Освобождение почти сотни оппозиционных активистов произошло на фоне обострения отношений между Венесуэлой и США, связанного с концентрацией американских сил в Карибском бассейне и ударами по судам, которые, по утверждению Вашингтона, участвовали в контрабанде наркотиков.

В середине декабря американский президент Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, следовавших в Венесуэлу или из нее. Впоследствии США задержали три судна в Карибском море.

В Каракасе назвали действия Вашингтона «безрассудной и серьезной угрозой» и подчеркнули, что заявление Трампа о том, что «венесуэльская нефть, земля и полезные ископаемые являются его собственностью», нарушает международное право, свободу торговли и судоходства. Власти республики потребовали срочного заседания Совета Безопасности ООН, охарактеризовав действия США как «открытую и преступную агрессию американского империализма».