О генетике, репродуктивном здоровье и планировании семьи

Генетика человека — это комплексная научная дисциплина, которая изучает генетические основы наследственности и изменчивости признаков человека. Гены состоят из ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) и несут в себе жизненно важные инструкции. Гены влияют на такие признаки, как цвет глаз, рост, цвет волос и телосложение человека, а также на предрасположенность к определенным заболеваниям. Гены и ДНК расположены в хромосомах наших клеток, и в здоровом организме человека насчитывается 46 (23 пары) хромосом.
Что такое генетическая патология и как она проявляется? Существуют ли специальные генетические тесты для репродуктивного здоровья? Каковы последние достижения в генетике? На эти и другие вопросы вносит ясность врач-генетик Центра планирования семьи Министерства здравоохранения Гюнай Амирли.
- Гюнай ханым, как регулируется связь между генетикой, репродуктивным здоровьем и планированием семьи?
- Генетика играет важную роль в репродуктивном здоровье, поскольку помогает определить риски врожденных заболеваний или генетических патологий, которые могут передаваться по наследству. Тем самым позволяет семье принимать обоснованные решения относительно будущих беременностей и выбирать соответствующие методы для защиты здоровья будущих детей.
Понимание генетики имеет важное значение для ранней диагностики и вмешательства, обеспечивая более здоровое будущее для родителей и одновременно для будущего ребенка.
- Что такое генетическая патология и как она проявляется?
- К основным факторам, вызывающим генетические патологии, относятся генетические мутации (генетические изменения) или структурные и числовые изменения в хромосомах.
К наиболее распространенным патологическим состояниям относятся синдром Дауна (дополнительная хромосома 21), синдром Шерешевского-Тёрнера (частичное или полное отсутствие Х-хромосомы у женщин), синдром Клайнфельтера (мужское генетическое заболевание, характеризующееся наличием дополнительной женской половой хромосомы Х), синдром Эдвардса, синдром Патау и другие заболевания.
К основным показателям генетических патологий относятся физическая и умственная отсталость, дисфункция внутренних органов, проблемы с репродуктивным здоровьем и др.
Для выявления упомянутых патологий могут использоваться генетические анализы. К ним относятся ДНК-тестирование, изучение числовых и структурных изменений в хромосомах, биохимические и молекулярно-генетические тесты.
- Какие факторы вызывают генетические патологии?
- В настоящее время негативное влияние на генетическое здоровье усиливается ввиду факторов окружающей среды, вредных привычек и других факторов. Употребление табачных изделий, нездоровое питание, чрезмерное потребление алкоголя и малоподвижный образ жизни влияют на репродуктивное здоровье обоих полов, приводя к некоторым неудачным беременностям, бесплодию или генетическим патологиям у плода в случае планирования семьи в будущем.
- Существуют ли специфические генетические тесты, связанные с репродуктивным здоровьем?
- Одним из наиболее распространенных тестов является скрининг на носительство. Этот тест определяет, является ли каждый человек носителем гена, вызывающего наследственное заболевание. Если оба родителя являются носителями одного и того же наследственного заболевания, вероятность того, что у ребенка будет та же наследственная патология, оценивается в 25%.
Во время беременности такие пренатальные тесты, как амниоцентез или неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ), позволяют выявить хромосомные аномалии у плода (синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау и другие полово-генетические синдромы). В первом триместре беременности анализируются результаты анализов крови и УЗИ для оценки риска генетических мутаций. Одновременно в этот период могут быть проведены анализы путем взятия небольших образцов амниотической жидкости или плаценты.
В неонатальном периоде проводятся обследования для выявления генетических, метаболических и гормональных патологий у ребенка. Это также позволяет своевременно и адекватно вмешаться, оценив риски.
- Какова роль генетического консультирования в репродуктивном здоровье и планировании семьи?
- Генетическое консультирование включает в себя несколько аспектов. Оно включает в себя процесс выявления возможных аномалий при оценке рисков генетических заболеваний у плода и принятие решения о продолжении беременности. С другой стороны, генетическое консультирование предоставляется парам, имевшим несколько неудачных беременностей или проблемы с бесплодием, тем, кто планирует беременность, а также после рождения ребенка, в послеродовом периоде, чтобы понять существующее генетическое заболевание и спланировать дальнейшие действия, а также выявить случаи носителей генетических заболеваний и управлять их рисками.
После генетического консультирования на основании собранного анамнеза могут быть назначены генетические анализы.
- Какие инновации и применения технологий в генетике набирают популярность?
- В последнее время в генетике произошли многочисленные инновации, которые также оказывают влияние на область репродуктивного здоровья. Наиболее известные и успешные генные технологии CRISPR в основном используются для коррекции и «исцеления» генов и эмбрионов в генах с наследственными генетическими мутациями. Одновременно с этим расширился масштаб неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) и увеличилось его использование в выявлении генетических патологий. Эти тесты оценивают риски мутаций отдельных генов и хромосомных аномалий, обеспечивая здоровую беременность.
Существуют большие ожидания на интеграцию технологий искусственного интеллекта в область медицины и генетики. Использование инструментов искусственного интеллекта позволяет анализировать и диагностировать крупномасштабные генетические базы данных. Это может предоставить нам новую информацию путем анализа сходств, тенденций и других особенностей данных, доступных в генетической базе данных.