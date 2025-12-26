Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией

Напряженность, возникшая в отношениях между Азербайджаном и Россией, связана со сбитым самолетом AZAL и событиями, происходящими вокруг этого инцидента, и не имеет никакого отношения к российско-украинской войне. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, внешнеполитический курс, определенный президентом Ильхамом Алиевым, носит системный характер. В этой связи он отметил различие в подходе Азербайджана к близким странам и другим государствам, подчеркнув, что позиция страны с точки зрения международного права и справедливости всегда была ясной. С начала российско-украинской войны Азербайджану удалось сохранить хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. Азербайджан всегда находился на стороне международного права, открыто поддерживал территориальную целостность Украины и неизменно придерживается этой справедливой позиции, которая воспринимается другой стороной с пониманием.

Говоря о региональной повестке, Байрамов заявил, что Турция координирует с Азербайджаном свои действия в процессе нормализации отношений с Арменией. Министр отметил, что Турция является братским государством и союзником Азербайджана, подчеркнув, что эти отношения не имеют аналогов и основаны на исторических связях, дружбе и братстве. По его словам, Турция особенно чутко относится к азербайджано-армянским отношениям.

Он также напомнил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявлял о зависимости развития турецко-армянских отношений от прогресса в азербайджано-армянском урегулировании. При этом Байрамов отметил, что известно о продвижении в вопросе авиасообщения между Турцией и Арменией, и в этом направлении проблем не существует.

Касаясь азербайджано-американских отношений, Джейхун Байрамов заявил, что в настоящее время сложилась благоприятная ситуация для полной отмены Вашингтоном 907-й поправки к Акту о поддержке свободы. По его словам, 2025 год был весьма позитивным и насыщенным в контексте отношений между Азербайджаном и США.

Министр отметил, что в рамках Вашингтонской встречи лидеров Азербайджана и США 8 августа был подписан документ о приостановке действия 907-й поправки, назвав этот шаг важным. Он подчеркнул, что применение данной поправки в отношении Азербайджана изначально было несправедливым и необоснованным, а ее сохранение в нынешних условиях является нелогичным.

Байрамов также обратил внимание на сложную правовую систему в Соединенных Штатах, отметив, что выдвинута инициатива о полной отмене 907-й поправки. По его словам, для принятия такого решения сейчас сложились благоприятные условия, а его реализация окажет позитивное влияние как на американо-азербайджанские отношения, так и на процессы, происходящие в регионе.