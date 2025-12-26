Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией

Напряженность, возникшая в отношениях между Азербайджаном и Россией, связана со сбитым самолетом AZAL и событиями, происходящими вокруг этого инцидента, и не имеет никакого отношения к российско-украинской войне. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.
По его словам, внешнеполитический курс, определенный президентом Ильхамом Алиевым, носит системный характер. В этой связи он отметил различие в подходе Азербайджана к близким странам и другим государствам, подчеркнув, что позиция страны с точки зрения международного права и справедливости всегда была ясной. С начала российско-украинской войны Азербайджану удалось сохранить хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. Азербайджан всегда находился на стороне международного права, открыто поддерживал территориальную целостность Украины и неизменно придерживается этой справедливой позиции, которая воспринимается другой стороной с пониманием.
Говоря о региональной повестке, Байрамов заявил, что Турция координирует с Азербайджаном свои действия в процессе нормализации отношений с Арменией. Министр отметил, что Турция является братским государством и союзником Азербайджана, подчеркнув, что эти отношения не имеют аналогов и основаны на исторических связях, дружбе и братстве. По его словам, Турция особенно чутко относится к азербайджано-армянским отношениям.
Он также напомнил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявлял о зависимости развития турецко-армянских отношений от прогресса в азербайджано-армянском урегулировании. При этом Байрамов отметил, что известно о продвижении в вопросе авиасообщения между Турцией и Арменией, и в этом направлении проблем не существует.
Касаясь азербайджано-американских отношений, Джейхун Байрамов заявил, что в настоящее время сложилась благоприятная ситуация для полной отмены Вашингтоном 907-й поправки к Акту о поддержке свободы. По его словам, 2025 год был весьма позитивным и насыщенным в контексте отношений между Азербайджаном и США.
Министр отметил, что в рамках Вашингтонской встречи лидеров Азербайджана и США 8 августа был подписан документ о приостановке действия 907-й поправки, назвав этот шаг важным. Он подчеркнул, что применение данной поправки в отношении Азербайджана изначально было несправедливым и необоснованным, а ее сохранение в нынешних условиях является нелогичным.
Байрамов также обратил внимание на сложную правовую систему в Соединенных Штатах, отметив, что выдвинута инициатива о полной отмене 907-й поправки. По его словам, для принятия такого решения сейчас сложились благоприятные условия, а его реализация окажет позитивное влияние как на американо-азербайджанские отношения, так и на процессы, происходящие в регионе.
В 2025 году в отношениях между США и Азербайджаном наблюдалась положительная динамика. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя итоги внешнеполитической деятельности за год.
По его словам, важное значение в этом контексте имел визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон в августе. В рамках визита между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании, а также состоялись взаимные визиты на различных уровнях.
Говоря о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Байрамов подчеркнул, что подписание парафированного мирного соглашения возможно лишь при условии внесения изменений в конституцию Армении и полного выполнения обязательств в рамках проекта TRIPP.
Министр отметил, что в рамках мер по укреплению доверия между сторонами проводились встречи представителей гражданского общества. В частности, в ноябре в Габале состоялась встреча азербайджанской и армянской сторон по вопросам делимитации границ. До этого аналогичные консультации проходили в онлайн-формате в январе и феврале. Кроме того, было дано разрешение на транзит казахстанского зерна в Армению через территорию Азербайджана.
По словам Байрамова, несмотря на предпринятые шаги, для заключения окончательного мирного соглашения необходимо выполнение выдвинутых Азербайджаном условий. Он добавил, что в 2025 году процесс нормализации отношений стал важным этапом на пути к установлению устойчивого мира в регионе, а значительный вклад в этот процесс внес Вашингтонский саммит.
Говоря об экономической повестке, министр отметил, что в 2025 году Азербайджан за счет инвестиционных вложений приобрел доли участия в энергетических проектах в ряде стран. Он подчеркнул, что реализация Южного газового коридора на протяжении около 15 лет значительно расширила географию экспорта азербайджанских энергоресурсов.
По словам Байрамова, если ранее Азербайджан в основном выступал как экспортер продукции, то с 2025 года страна начала активно участвовать в энергетических проектах других государств, что придает новое измерение экономической и энергетической дипломатии страны.
Азербайджан отправил в Сирию 200 тонн гуманитарной помощи в 2025 году, заявил на пресс-конференции по итогам года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
Глава МИД также сообщил, что общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Украине, достигла 75 млн манатов, или более $44 млн.
Несмотря на напряженность в отношениях с Россией в 2025 году, между сторонами все же сохранялся определенный диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя итоги внешнеполитической деятельности за год.
По его словам, важную роль в смягчении отношений между двумя государствами сыграла встреча в Душанбе.
Говоря о региональной повестке, Байрамов отметил, что в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией в 2025 году был достигнут значительный прогресс.
Министр подчеркнул, что под руководством президента страны Азербайджан в течение года проводил активную внешнюю политику, укрепил свои позиции на международной арене и расширил дипломатическое присутствие.
По словам Байрамова, усилия Баку по продвижению международного мира и стабильности, развитию экономического сотрудничества и посреднической деятельности способствовали дальнейшему росту авторитета страны на мировой арене.