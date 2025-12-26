Вслед за Ереваном и Баку заявил о высоких грузинских тарифах

В ходе экспорта азербайджанских нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии Баку столкнулся с тем, что первоначальный тариф, предложенный официальным Тбилиси, не был целесообразным. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов в ходе отчета по итогам 2025 года.

«Тариф, предложенный грузинской стороной, был очень высоким. Это вызвало вопросы у азербайджанской стороны, поскольку предложение не соответствовало существующей практике. Однако после того как руководство Грузии узнало о ситуации, оно вмешалось, и положение изменилось: вопрос тарифов был урегулирован, тарифы, соответствующие рыночным условиям, согласовываются между компаниями», — отметил он.

Накануне министр экономики Армении Геворг Папоян заявил в интервью армянской службе «Радио Свобода», что первоначальная цена транзита грузов из Азербайджана в Армению по грузинским железным дорогам считается относительно высокой и неконкурентоспособной. Армянский министр заявил, что на его взгляд сейчас очень подходящее время для открытия сухопутной границы между Арменией и Азербайджаном, чтобы грузы, поступающие по железной дороге к армянской границе, оттуда мультимодально перегружались в грузовики и доставлялись через сухопутную границу Армении и Азербайджана.