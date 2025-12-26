Русский дом в Баку. Решительно и бесповоротно

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал новости о возможности возобновления деятельности Русского дома в Баку, заявив, что решение о его закрытии было окончательным и уже полностью реализовано.

Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам года, отвечая на вопрос журналиста о недавних заявлениях представителя МИД РФ Михаила Калугина касательно возможности диалога между Баку и Москвой по данному вопросу.

Байрамов напомнил, что Русский дом осуществлял деятельность в Азербайджане без необходимой регистрации, имели место многочисленные нарушения местного законодательства. Он также напомнил, что руководство структуры неоднократно уведомляли о необходимости соблюдения всех правил и устранения нарушений.

«Это и послужило причиной решения о закрытии Русского дома. Решение принято и исполнено. Все подобные структуры в стране должны действовать строго в соответствии с законодательством Азербайджана. Иной порядок недопустим», - подчеркнул министр.