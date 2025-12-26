Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?

Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ, судя по всему, назначен бизнесмен и волонтер из Электростали Юрий Ваганов. Информацию об этом, первоначально распространенную российскими провоенными блогерами, подтвердили Русской службе BBC источники в отрасли российского дроностроения.

«Командующим было назначено лицо, известное очень многим в СВО как «Юра Унитаз», — заявил в ходе стрима военный эксперт и капитан 3-го ранга в запасе Максим Климов.

По сведениям BBC, у Ваганова, родившегося в Ханкенди в 1982 году, нет военного образования, до полномасштабного вторжения России в Украину он торговал в Электростали сантехникой.

«За годы войны Ваганов успел обзавестись самыми разнообразными связями и стал одним из главных поставщиков FPV-дронов для российской армии. На базе батальона «Судоплатов» было налажено производство так называемых дронов «Судоплатов - судный день», - указывает Русская служба BBC.

В публикации приводятся высказывания российских провоенных блогеров, которые отрицательно относятся к назначению Ваганова на новую должность, считая, что его цель - не эффективно воевать, а обеспечить продажу своей продукции войскам.

О создании дроновых войск в структуре Вооруженных сил России сообщил в середине ноября замначальника нового рода войск Сергей Иштуганов. Официально имя командующего БПЛА-войсками не называлось.