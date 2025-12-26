В 2025 году у Азербайджана 61 медаль в паралимпийских видах спорта

Генеральный секретарь Тогрул Рагимов сообщил, что в уходящем году азербайджанские паралимпийцы на международных соревнованиях завоевали 61 медаль - 22 золота, 18 серебряных наград и 21 бронзовая. Это больше, чем в 2024 году.

В этом году у Азербайджана один чемпион мира и два чемпиона Европы. Всего же на чемпионатах мира и Европы было завоевано 15 медалей.

13 наград были добыты на Европейских молодежных Паралимпийских играх, 9 наград - на Гимназиаде U-15.

На внутренних Паралимпийских играх в Сумгаите впервые прошли соревнования по восьми видам спорта. В следующем году Азербайджан впервые будет представлен на чемпионате мира по парабадминтону.

Тогрул Рагимов также сообщил, что был создан единый реестр паралимпийцев. Он рассказал и о больших планах НПКА на 2026-й год, который станет для Комитета юбилейным. НПКА исполнится 30 лет.