USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Новость дня
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

В 2025 году у Азербайджана 61 медаль в паралимпийских видах спорта

Отдел спорта
16:20 111

Национальный паралимпийский комитет Азербайджана на сегодняшней пресс-конференции подвел итоги 2025 года.

Генеральный секретарь Тогрул Рагимов сообщил, что в уходящем году азербайджанские паралимпийцы на международных соревнованиях завоевали 61 медаль - 22 золота, 18 серебряных наград и 21 бронзовая. Это больше, чем в 2024 году.

В этом году у Азербайджана один чемпион мира и два чемпиона Европы. Всего же на чемпионатах мира и Европы было завоевано 15 медалей.

13 наград были добыты на Европейских молодежных Паралимпийских играх, 9 наград - на Гимназиаде U-15.

На внутренних Паралимпийских играх в Сумгаите впервые прошли соревнования по восьми видам спорта. В следующем году Азербайджан впервые будет представлен на чемпионате мира по парабадминтону.

Тогрул Рагимов также сообщил, что был создан единый реестр паралимпийцев. Он рассказал и о больших планах НПКА на 2026-й год, который станет для Комитета юбилейным. НПКА исполнится 30 лет.

Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
16:15 986
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной обновлено 16:22
16:22 3056
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 4436
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года добавлено фото; обновлено 15:45
15:45 1438
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
00:40 5066
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией обновлено 16:41
16:41 1253
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы?
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы? разъясняет эксперт
15:27 514
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
15:04 1272
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
00:20 3445
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
13:48 2343
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
13:40 2253

ЭТО ВАЖНО

Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
Родившийся в Ханкенди «Юра Унитаз» возглавил беспилотные войска России?
16:15 986
Россия согласилась на перемирие c Украиной
Россия согласилась на перемирие c Украиной обновлено 16:22
16:22 3056
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 4436
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года
Ильхам Алиев подводит спортивные итоги года добавлено фото; обновлено 15:45
15:45 1438
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров
Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
00:40 5066
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией
Главное из заявлений Байрамова: отношения с РФ, США и Арменией обновлено 16:41
16:41 1253
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы?
Нужны ли школы, где ученики будут изучать лишь профильные предметы? разъясняет эксперт
15:27 514
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
Ильхам Алиев наградил спортсменов жильем
15:04 1272
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция; все еще актуально
00:20 3445
У Пашиняна уже двое соперников
У Пашиняна уже двое соперников
13:48 2343
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
Агент ФСБ хотел убить украинского офицера в Киеве
13:40 2253
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться