Песков: После Майами были еще переговоры

После поездки в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева Москва и Вашингтон поддерживали контакт по телефону. Российскую сторону в этих переговорах представлял помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Коммерсант».

«От администрации это был Ушаков», — сказал Песков. Он добавил, что с американской стороны «было несколько собеседников». Деталей Песков не привел, но уточнил, что «условлено продолжать диалог».

Что касается поездки Дмитриева, он сразу «доложил об итогах», и «эта информация была проанализирована». Какие документы спецпредставитель привез из США в Москву, пресс-секретарь президента РФ рассказать отказался.

«Распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса», — пояснил Дмитрий Песков.